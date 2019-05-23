В Тульской области открылись «Дни МГИМО»

Тула, , 18:20 — REGNUM «Дни МГИМО в Тульской области» открылись 23 мая на базе творческого индустриального кластера «Октава», сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. На мероприятие. В котором участвуют студенты и преподаватели МГИМО, приглашены сотни школьников и студентов из Тулы и районов области.

«Для тульских школьников «Дни МГИМО в Тульской области» — уникальная возможность познакомиться с МГИМО — одним из ведущих вузов страны, узнать о его факультетах и институтах, пообщаться с преподавателями и студентами. Уверен, что кто-то из присутствующих здесь ребят обязательно решит поступить в МГИМО, а те туляки, которые уже в нем учатся, станут высококлассными профессионалами и добьются больших успехов в жизни», — приветствовал участников губернатор Алексей Дюмин.

Губернатор напомнил, что в этом году МГИМО отмечает 75-летие со дня основания. Алексей Дюмин поздравил ректора вуза и его команду с этим событием.

В рамках мероприятия на территории кластера состоялось открытие масштабной мультимедийной экспозиции с презентациями факультетов МГИМО. Также в программе — интеллектуальные квесты, парламентские игры и круглые столы.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов отметил, что Тульская область пока стала единственным регионом, в котором прошли «Дни МГИМО».

«Сегодня в МГИМО учатся 65 человек из Тульской области. Надеемся их будет больше, ведь сегодня вуз готовит специалистов для самых разных отраслей», — отметил Анатолий Торкунов.

Напомним, в 2017 году Алексей Дюмин и Анатолий Торкунов подписали соглашение о сотрудничестве правительства Тульской области с МГИМО, которое предполагает в том числе и проведение ранней профориентации школьников и поддержку талантливых ребят. При поддержке МГИМО регион взаимодействует с фондом «Талант и успех» и образовательным центром «Сириус». С прошлого года в Тульской области работает Центр поддержки одаренных детей при Яснополянском образовательном комплексе, а на базе музыкальной школы имени Райхеля открыта «Мастерская талантов». По решению правительства региона одаренным ребятам ежегодно присуждаются премии и стипендии.