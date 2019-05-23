В калужском Обнинске готовятся к летней детской оздоровительной кампании

Обнинск, Калужская область, , 18:18 — REGNUM В городе Обнинске Калужской области начался активный этап подготовки к летней оздоровительной кампании детей и подростков. Об этом 23 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

По словам начальника управления общего образования Обнинска Татьяны Волнистовой, в 2019 году организованным отдыхом и занятостью на каникулах планируется охватить 11 тыс. 300 детей и подростков, или 93% от общего количества обнинских школьников.

На организацию летней оздоровительной кампании выделено 14 млн 310 тысяч рублей. Из них два миллиона — из бюджета Калужской области.

В первую смену, продолжительность которой составляет 21 день, в лагерях дневного пребывания на базе школ, учреждений спорта и Центра развития творчества детей и юношества отдохнут почти четыре тысячи детей.

Кроме того, образовательными организациями будут организованы выездные профильные лагеря, в том числе лагерь актива и лагерь биошколы олимпийского резерва, который действует уже три года на базе детского оздоровительного лагеря «Полёт».

Также 48 кадетов лицея «Держава» пройдут морскою практику на базе монастыря в Мещовске. Ещё для 23 кадетов-старшеклассников лицея «Держава» организована практика в Санкт-Петербурге.

«171 ребенок побывает в выездных спортивных лагерях, до 100 человек — в палаточных лагерях Центра развития творчества детей и юношества, 30 учеников ФТШ отдохнут в палаточном лагере на Селигере. Также на каникулах для обнинских школьников будут организованы летняя школа для юных физиков на базе Центра развития творчества детей и юношества и школа юного Медика на базе МРНЦ, — сказала Татьяна Волнистова.

К открытию лагерей дневного пребывания и профильных лагерей ведется тщательная подготовка. Так, три школы уже прошли акарицидную обработку территории. Работа продолжается, и от клещей будут обработаны территории всех образовательных организаций города. Также определён поставщик услуги по организации питания — продовольственный комбинат «Обнинский». Сумма контракта составляет 7,5 млн рублей.

В образовательных учреждениях, где будут располагаться лагеря дневного пребывания и профильные лагеря, оформлены экспертные заключения Центра гигиены и эпидемиологии. Главный врач центра гигиены и эпидемиологии Обнинска №8 межрегионального управления ФМБА России Владимир Марков подтвердил, что до конца текущей недели планируется выдать санэпидзаключения, чтобы своевременно открыть лагеря дневного пребывания.

Напомним, на территории Калужской области летом 2019 года планируется организовать оздоровительный отдых и трудовую занятость для 92 тысяч детей, в том числе для 26 тыс. 700 детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего на организацию летней оздоровительной кампании из калужского регионального бюджета будет направлено 176 млн рублей.