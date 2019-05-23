Глава Смоленска обнаружил очереди в детсады

Смоленск, , 17:43 — REGNUM Срочно навести порядок в ситуации с очередями в детские сады потребовал от подчиненных глава Смоленска Андрей Борисов на заседании в администрации города, сообщила пресс-служба мэрии 23 мая.

По словам Борисова, за полтора месяца работы он получил «пачку обращений с просьбой перевести или устроить ребенка в тот или иной детский сад».

«С моей точки зрения, у кого-то хороший бизнес: сначала создается проблема, а потом предлагается помощь в ее решении. Как мне видится это работает: условно Анне Васильевне надо в «Исток» ребенка отправить, а мне в «Катюшу», а нам предлагают наоборот. И вместо того, чтобы провести оптимизацию и снять двух людей с очереди, им предлагается какая-то иная конструкция. Контрольно-ревизионному управлению поручаю эту версию проверить. Прошу вас полностью проанализировать как формируется очередь, посмотреть динамику на сегодняшний день и два месяца назад. Такая же история со школами. К февралю люди по прописке не могут записать ребенка в школу, к этому месяцу уже классы заняты. Кем? Формирование с 1 февраля начинается, а уже все занято…», — сказал глава города.

Борисов дал подчиненным поручение пересмотреть и актуализировать списки территориального закрепления к школам, напомнив, что ребенок должен иметь возможность посещать ближайшую к дому школу.

Отметим, что до 2021 года в Смоленской области планируется создать не менее 750 дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет — в рамках нацпроекта. До конца этого года в Смоленске (микрорайон Королёвка) планируется построить детсад на 150 мест.