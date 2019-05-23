Чемпиона ММА обвиняют в нападении на полицейских в РСО-Алании

Владикавказ, , 17:17 — REGNUM В Северной Осетии предъявлено обвинение троим участникам нападения на сотрудников полиции. В зависимости от роли каждого они обвиняются в насилии в отношении представителя власти, хищении оружия и боеприпасов и незаконном обороте оружия и боеприпасов, сообщили ИА REGNUM 23 мая в пресс-службе Следственного комитета по республике.

Двое из нападавших по решению суда арестованы, третий отпущен под домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление, в котором обвиняют троих жителей Северной Осетии, было совершено в ночь на 12 мая в Ардонском районе. Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль ВАЗ-2109 для проверки. Однако водитель отказался предъявить документы. Подъехавшие ему на помощь двое его друзей стали избивать полицейских, выражаясь грубой нецензурной бранью.

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Один из стражей порядка потерял сознание, второй пытался применить оружие, но злоумышленники, выхватив у него пистолет, скрылись с места происшествия. Они были задержаны по горячим следам. У одного из подозреваемых в покушении на сотрудников МВД было изъято похищенное табельное оружие и боеприпасы, которые он незаконно хранил. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Как сообщало ИА REGNUM, одним из нападавших был чемпион Европы-2013 по боям без правил (ММА) Михаил Газаев.