Депутат парламента Дагестана задержан за присвоение земель на берегу Каспия

Махачкала, , 16:57 — REGNUM Депутат Народного собрания Дагестана Фикрет Раджабов («Единая Россия») задержан в рамках расследования дела о крупных махинациях с земельными участками. Накануне, 22 мая, силовики в его доме провели обыски, пишет «Интерфакс-Юг».

Оперативные мероприятия связаны с расследованием возбужденного уголовного дела о незаконном отчуждении земельных участков, по которому проходит в том числе и бывший глава управления Росреестра по Дагестану Сафиюла Магомедов.

По данным следствия, депутат Раджабов причастен к преступлениям, которые совершили участники группы, незаконно присвоившие себе участки на побережье Каспийского моря между Махачкалой и Каспийском. В последующем эти земли принадлежали экс-мэру столицы Дагестана Саиду Амирову, отбывающему наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Заслуженный юрист Дагестана Фикрет Раджабов является членом парламента республики с 2007 года. В настоящее время он возглавляет комитет по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению. Перед этим, в 1998—2007 годах, он работал начальником юридического управления администрации города Махачкалы. Именно с этим периодом, по данным следствия, и связаны криминальные эпизоды, в которых его подозревают.

Стоит отметить, что официального подтверждения данной информации на сайтах правоохранительных органов пока нет.

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Напомним, фигурантами данного уголовного дела о хищении муниципальных и федеральных земель стали сотрудники управления Росреестра по Дагестану и его бывший руководитель Сафиюла Магомедов, работники кадастровой палаты республики, а также бывшие чиновники мэрии Махачкалы. Им вменяют в вину причинение ущерба государству на сумму свыше 370 млн рублей.

Вчера, 22 мая, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета Дагестана сообщили, что силовики ищут Сафиюлу Магомедова, поскольку он скрылся от следствия. По состоянию на 14:30 23 мая по данному делу были задержаны два человека: эксперт указанного управления Ренат Шихвеледов и инженер кадастровой палаты Абдула Умаханов.

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