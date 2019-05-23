Власти Севастополя обещают онкобольным детям койки вместо отделения

Севастополь, , 16:35 — REGNUM В Севастополе не будет отдельного детского онкологического центра, потому что больных детей будут лечить вместе с взрослыми пациентами в новом онкоцентре, который должны построить в рамках федеральной целевой программы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил вице-губернатор города-героя Иван Кусов.

«Произошла путаница понятий. В рамках нового онкоцентра всё предусмотрено, в том числе и оказание помощи больным детям. Отдельного отделения, например, как в Москве, не будет — этого практически нигде нет. Но детские койки будут, они предусмотрены проектом. Так что дети без помощи не останутся», — отметил вице-губернатор.

На вопрос о том, какое количество детских коек предусмотрено проектом нового онкоцентра, вице-губернатор не ответил.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая уполномоченный по правам ребёнка в Севастополе Марина Песчанская заявила журналистам, что в 2018 году на учёте с онкологическими заболеваниями в городе было зарегистрировано 87 детей, из которых один ребёнок уже умер.

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«Согласно ответу департамента капитального строительства, в соответствии с медико-техническим заданием на разработку проекта строительства лечебно-реабилитационного онкологического центра объекта, детское отделение не предусмотрено», — отметила омбудсмен.

Однако спикер Заксобрания города Екатерина Алтабаева уверена, что вопрос создания такого отделения можно решить, поскольку конкурсные процедуры по строительству онкоцентра ещё не завершены. Она также подчеркнула, что за объекты ФЦП в Севастополе отвечает губернатор и местное правительство, которые отодвинули депутатов в сторону, не давая им контролировать ситуацию.

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Между тем информация об отсутствии планов по созданию детского отделения в онкоцентре Севастополя уже вызвала резко негативную реакцию в Госдуме.

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«Я могу только выразить слова удивления и негодования: куда раньше смотрел детский омбудсмен и в Севастополе, и в Крыму, куда смотрели власти, куда смотрели в департаменте здравоохранения — они давали техзадание, даже если бы и не давали техзадание, они должны понимать, что необходимо построить, — дождались, пока вмешается президент РФ», — заявил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).

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