В Нью-Йорке женщина перепутала зонтик с героем сериала и вызвала полицию

Нью-Йорк, США, , 16:26 — REGNUM Полиция Нью-Йорка благословила зонтик: жительница Бруклина перепутала его с мужчиной, готовящимся спрыгнуть с крыши, и позвонила в 911. Историю социальной ответственности женщина по имени Кейси МакКормик опубликовала в своём микроблоге в Twitter.

Кейси заметила на крыше дома силуэт, напоминающий мужскую фигуру в красном балахоне — форме из популярного сериала «Рассказ служанки». Поскольку в произведении ключевая роль отведена принуждению женщин к деторождению, то, на фоне протестов в Алабаме, женщина решила, что кто-то решил поддержать движение и прыгнуть с крыши, устроив остросоциальный перфоманс. Кейси связалась с полицией, после чего получила фотографию, на которой сотрудник правоохранительных органов держит пляжный зонт красного цвета — из-за сильного ветра его действительно можно было принять за балахон.

В своем Instagram-аккаунте Кейси опубликовала это фото, добавив благодарность и отметив в посте аккаунт нью-йоркской полиции. В ответ на это в личных сообщениях полиция ответила ей «благословен зонт» — это измененное библейское выражение «благословен плод», часто используемое в сериале «Рассказ служанки». История в Twitter привлекла внимание публики и набрала 111 тысяч репостов.

https://twitter.com/itsmeCaseyMc/status/1130856882111827968

«Рассказ служанки» — сериал от стримингового сервиса Hulu, выпускаемый с 2017 года. В нём рассказывается о вымышленном будущем, в котором из ста женщин выносить и родить ребенка способна только одна. Таких женщин отбирают и отсылают в специальные лагеря, откуда направляют на выполнение своей «социальной миссии» в семьи высокопоставленных лиц. Третий сезон сериала выйдет 5 июня.

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