Из Петербурга в Хельсинки запустят новый автобусный рейс

Санкт-Петербург, , 16:25 — REGNUM Пятый рейс на маршруте Петербург — Хельсинки запустят 15 июня текущего года. Его появление связано, прежде всего, со спросом петербуржцев на полеты из столицы Финляндии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 23 мая, заявил генеральный директор ЗАО «Евролайнс» (российского представительства международного автобусного перевозчика Lux Express Group) Райт Реммель в ходе встречи с журналистами.

В общей сложности между Петербургом и столицей Финляндия компания будет выполнять по пять рейсов в день в каждом направлении. Как отмечает Райт Реммель, более 35% пассажиров едут до остановки Хельсинки-Вантаа (аэропорт). По его словам, компания FinnAir и другие авиаперевозчики, которые также вылетают из Хельсинки, помогают автобусным перевозчикам и повышают интерес к пассажирским перевозкам в аэропорт города.

«Аэропорт Хельсинки — «второе Пулково» для петербуржцев. Безусловно, «Пулково» — отличный аэропорт, только рейсов мало. И если в «Пулково» придут лоукостеры, ситуация может поменяться», — отметил Реммель.

Напомним, с 31 марта низкобюджетная авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») приостановила выполнение международных рейсов из петербургского аэропорта. При этом последние годы власти города все же надеются на развитие транзитного потенциала петербургского аэропорта.

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Ранее опрошенные ИА REGNUM эксперты отмечали, что у «Пулково» есть определенные шансы стать регионально-международным хабом, и что такую задачу нужно ставить хотя бы для того, чтобы «не предопределять пределы развития города, заранее смиряясь с форматом «города с областной судьбой». Тем более что город, принимающий по 7 миллионов туристов в год, является крупнейшим мегаполисом северо-запада Европы и располагается прямо «под воздушной трассой» Европа-Азия.

Но для достижения этой задачи нужно выиграть в конкуренции с более успешными соседями — Москвой и Хельсинки.

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