«Насилие и гиперактивность»: Красноярский депутат против Minecraft

Красноярск, , 16:37 — REGNUM Депутат красноярского Законодательного собрания Владимир Рейнгардт («Единая Россия») предложил запретить популярную компьютерную игру Minecraft. По мнению политика, она пропагандирует насилие среди детей и делает их гиперактивными, сообщают «Дела.ру».

Рейнгардт выдвинул предложение о запрете игры в ответ на доклад уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае Ирины Мирошниковой. По мнению депутата, на проблемы в семье больше всего влияют пресса, телевидение и интернет. Рейнгардт предложил «расчистить эту помойку» и перешёл непосредственно к проблеме видеоигр.

Депутат рассказал историю о том, как он зашёл в библиотеку в Нижнеингашском районе и встретил там детей с телефонами вместо книг. После расспроса оказалось, что школьники скачали себе Minecraft. Отдельно депутат отметил, что эта игра пропагандирует насилие, вследствие чего у детей возникает гиперактивность. Мерой решения проблемы он назвал запрет Minecraft и связанных с ней ресурсов.

Напомним, Minecraft — популярная приключенческая игра в жанре «песочница». Проект стал известен благодаря незатейливой «кубической» графике и огромному количеству возможностей для создания предметов и построек. За годы существования (релиз Minecraft состоялся в 2009 году) игра стала одной из самых продаваемых и популярных в истории игровой индустрии.

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