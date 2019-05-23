Сборы «церковного налога» в Италии выросли до 1,1 млрд евро

Рим, , 16:01 — REGNUM Сборы по так называемому «церковному налогу» в Италии выросли до 1,133 млрд евро в сравнении с 997 млн евро годом ранее, то есть более чем на 11%, передает Il Sole 24 Ore в четверг, 23 мая, со ссылкой на данные Конференции епископов Италии.

Почти половину полученных средств (436 млн евро) конференция направила на текущие расходы, 384 млн евро — на обеспечение потребностей священников, монахов и сестер, 285 млн евро — на благотворительность.

По действующим в Италии правилам (так называемое правило «восемь из тысячи») граждане вправе сами решать, кому направить 0,8% своих доходов: католической Церкви, иной религиозной общине или государству. Чуть менее 80% граждан Италии направляют «восемь из тысячи» католической Церкви.