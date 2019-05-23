Идея нарушает права людей: о прививках при вступлении в брак

Барнаул, , 15:59 — REGNUM Предложение о вакцинации при заключении брака, озвученное главным внештатным специалистом по эпидемиологии Минздрава РФ Николаем Брико, свидетельствует о том, что проблема, связанная с нежеланием граждан делать прививки, достаточно серьёзна, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Вместе с тем, в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он назвал данную идею экзотической и противоречащей законодательству:

«Наверняка в распоряжении у главного эпидемиолога Минздрава РФ имеется статистика, показывающая уменьшение иммунной прослойки населения за счет роста числа медотводов. Здесь прежде всего необходима работа эпидемиологов на местах. Представляется, что ситуацию способны исправить лекции профильных специалистов на врачебных рапортах один-два раза в год.

Что касается обязанности выполнить вакцинацию при заключении брака — это идея не только является экзотической по сути, но и противоречит современному законодатательству, нарушая права людей. Гораздо более ощутимый эффект, нежели применение экзотических мер, имеет пропагандирование научных знаний в области вакцинации всеми имеющимися в распоряжении государства способами».

Напомним, ранее главный внештатный специалист по эпидемиологии Минздрава РФ Николай Брико признал, что число медицинских отводов от прививок в России становится необоснованно высоким, а 20% врачей не обладают достаточным уровнем знаний по вакцинопрофилактике. Поэтому он предложил сделать вакцинацию «элементом общей культуры человека», а в качестве одной из таких мер — делать прививки при заключении брака.

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