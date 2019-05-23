В Казахстане планируют возродить учебно-производственные комбинаты

Нур-Султан, , 15:58 — REGNUM Министерство образования и науки Казахстана планирует возродить работу учебно-производственных комбинатов (УПК). Об этом заявила директор центра информационно-аналитического обеспечения Национальной академии образования Анар Тастанова, сообщает 23 мая издание Informburo.

По её словам, работа УПК позволит школьникам получать рабочие профессии уже в 8−10 классах. Занятия планируется организовать в общеобразовательных школах и колледжах республики.

Первые занятия в пилотном режиме планируют запустить уже в сентябре 2019 года, добавила Тастанова. Руководство школ, в которых отсутствует материально-техническая база, будет договариваться о проведении занятий с администрацией колледжей.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая министр образования и науки Казахстана Куляш Шамшидинова заявила, что ведомство планирует передать колледжи в доверительное управление крупным компаниям. Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил проработать проекты государственно-частного партнерства в сфере профессионального образования.

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