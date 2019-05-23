Полиция призвала архангельских чиновников не усугублять протесты

Архангельск, , 15:52 — REGNUM Отказывая активистам в проведении «антимусорных» митингов на центральной площади Архангельска, чиновники лишь усугубили протестные настроения в регионе. Об этом на встрече с депутатами областного собрания заявил врио начальника управления охраны общественного порядка УМВД по Архангельской области Александр Першин, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Напряженность в регионе не спадет, она растет. Необходимо ставить работу так, чтобы было меньше судебных заседаний. Не отказывать безосновательно в предоставлении площадок. Это ведет к росту напряженности, что уже было продемонстрировано 7 апреля», — заявил Першин.

Напомним, после того, как активистам антимусорного движения в очередной раз не разрешили собраться на площади Ленина, тысячи людей вышли на несанкционированный митинг-шествие, частично блокировавший движение по главному проспекту Архангельска. После несогласованного мероприятия последовали задержания его участников и суды.

«В преддверии 19 мая (дата проведения митинга-концерта в защиту Шиеса — ред.) была проведена работа с муниципалитетом, чтобы не отказывали безосновательно гражданам в согласовании определенных мест. В результате было принято решение — предоставить для митинга площадь Терехина», — рассказал Александр Першин.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Архангельская область названа самым проблемным регионом мусорной реформы. Люди продолжают выражать протест в связи с планами чиновников создать на юге области полигон для захоронения московских отходов.

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