Пропавшего 10-летнего мальчика из Дагестана нашли на стройке

Махачкала, , 15:53 — REGNUM Десятилетний мальчик из города Махачкалы, которого искали больше суток, нашёлся. Ребёнка увидели горожане и позвонили в полицию, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД Дагестана.

Оказалось, что у семьи мальчика имеется строящийся дом. Неподалёку его и увидели местные жители сегодня, 23 мая. На данной территории ребёнка искали ещё вчера. Но, как выяснилось, в это время мальчик находился в компьютерном клубе. Вечером же, наигравшись, он направился на стройку. Почему ребёнок отправился именно туда и почему не вернулся домой даже на ночь, в ведомстве не уточнили.

Как сообщало ИА REGNUM, о пропаже мальчика сегодня, в первой половине дня, на своих страницах в Instagram объявили МВД и МЧС Дагестана. Было сказано, что ребенок вышел из дома 22 мая, примерно в 12:30, и с тех пор не появлялся. Новость о пропаже с приметами мальчика тут же разлетелась по СМИ и дагестанским группам в социальных сетях.

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