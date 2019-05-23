Профсоюз «Нестле» возмущен массовыми сокращениями сотрудников в России

Москва, , 16:18 — REGNUM Председатель Координационного совета профсоюзных организаций ООО «Нестле Россия» Анатолий Шульга назвал массовые увольнения и сокращения в компании противоречащими российскому законодательству. Информация об этом появилась 20 мая на сайте Всемирного союза пищевиков, работников сельского хозяйства и гостиниц (IUF), однако СМИ обратили внимание только сейчас.

Анатолий Шульга также обратил внимание общественности на поведение менеджмента «Нестле», которое, по мнению активиста, не вписывается ни в рамки социальной ответственности, ни в рамки уважения к человеческому достоинству. Представитель профсоюза потребовал немедленно остановить действия по внезапному закрытию Брянского филиала «Нестле» и признать недействительными заявления на увольнения и уведомления о сокращении, подписанные сотрудниками под давлением руководства.

Координационный совет профсоюзных организаций «Нестле» в России предложил компании принести пострадавшим сотрудникам извинения и совместно прийти к иному решению реструктуризации компании.

14 мая, по данным IUF, 85% работников объединенного департамента отделов корпоративных продаж «Нестле» и «Пурина» (что составляет около трех сотен работников) были уволены или сокращены. Коллектив созвали в офисах различных городов страны на якобы рабочее собрание, после чего они оказались «в ловушке»: людей не выпускали из помещений и здания, заперев дверей и приставив к выходам охранников, отняли телефоны и не давали связаться с близкими или полицией, пока работники не подпишут заявления на увольнения или уведомления о сокращении. Те, кто смог избежать подобного обращения, на следующий день столкнулись с моральным давлением и угрозами.

Восьми сотрудникам филиала «Нестле» в Брянске было объявлено о ликвидации всего отделения: среди жертв неожиданного решения оказался работник в декретном отпуске, работник, на попечении которого есть ребенок-инвалид, и работник, страдающий от онкозаболевания — всем им предстоит закончить трудовую деятельность в июле.

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