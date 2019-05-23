На Среднем Урале растёт число коммунальных аварий из-за износа сетей

Екатеринбург, , 15:29 — REGNUM Из-за высокого износа инженерной инфраструктуры в Свердловской области увеличилось количество коммунальных аварий. Об этом заявил первый заминистра ЖКХ Игорь Чикризов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Чикризова, за прошедший отопительный сезон в работе тепловых и водопроводных сетей системы ЖКХ произошло 233 технологических нарушения. Это несколько больше, чем обычно.

«Да, повлияли погодные условия, но основная причина — очень высокий износ инженерной инфраструктуры», — сказал чиновник.

Средний процент износа — 67%, добавил первый замминистра.

Напомним, жители Екатеринбурга чаще всего озабочены проблемами в сфере ЖКХ. Такой вывод сделали в Екатеринбургском муниципальном центре защиты, проанализировав статистику обращений.

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