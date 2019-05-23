Не прославится: Соловьёв отказался от дуэли с журналистом

Москва, , 15:18 — REGNUM Телеведущий Владимир Соловьёв отказался от поединка с краснодарским журналистом Кириллом Гурьевым, обвинившим его в «оскорблении народа». Об этом Соловьёв рассказал RNS.

Ведущий политических шоу предположил, что Гурьев таким образом захотел прославиться. Он добавил, что не намерен принимать вызов от того, кто называет себя «человек-пельмень», иначе потом придется отвечать «человеку-колбаске» или «тортику Наполеону».

«Если ему хочется доказать свои выдающиеся бойцовские способности, пусть в ММА идёт выступает», — заключил Соловьёв.

Как сообщал ИА REGNUM, ранее Гурьев, используя сетевой псевдоним «Человек-пельмень», открыто обратился к Соловьёву и вызвал его на поединок «на ринге, на татами, на чём угодно». Журналиста возмутило, что телеведущий сравнил с бесами противников строительства храма в сквере у театра Драмы в Екатеринбурге.

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