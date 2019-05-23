В Свердловской области соберутся лучшие мастера народных промыслов

Екатеринбург, , 15:12 — REGNUM Первый Уральский творческий симпозиум мастеров народных художественных промыслов и ремесленников будет проходить в Свердловской области с 1 августа по 1 октября. Предполагается, что основной площадкой его проведения станет село Нижние Таволги — уникальное место, вместе с Верхними Таволгами — один из центров народного промысла, знаменитый производством керамики.

Организатор симпозиума — некоммерческая организация «Уральская палата ремесел» — стала получателем субсидии Минкультуры России в размере почти 2,9 миллиона рублей. На эти средства будет реализован этот масштабный творческий проект, который соберет именитых мастеров из разных регионов страны.

«Екатеринбург сегодня достаточно избалован культурными и творческими событиями. Мы хотим привлечь интерес к глубинке. Симпозиум будет проходить в формате дизайн-интенсивов, которые проведут настоящие звезды, мастера, которые прославились тем, что смогли сохранить культурное наследие, органично вписать его в современную жизнь и сделать востребованным. Гости и участники увидят, как можно сочетать старинные технологии и современные тренды, все это необходимо для сохранения идентичности России», — рассказала руководитель Уральской палаты ремесел Ольга Фролова.

Пригласить к участию в симпозиуме планируется Анну Куприянову из Звенигорода и Василия Жуйкова — мастера из Удмуртии, живущего в Москве. В числе заявленных дизайн-интенсивов: арт‑ и арх-инсталяции в общественной среде, домовая резьба Урала, архитектурные керамические изразцы, гончарное дело, ангобная таволожская традиционная роспись и другие.

Основные мероприятия планируется проводить на площадке известной уральской гончарной мастерской Светланы и Сергея Масликовых. Напомним, помещения мастерской некоторое время назад пострадали при пожаре, однако сегодня при поддержке областных властей и жителей Свердловской области активно восстанавливаются.

«У нас будут проходить мастер-классы, экскурсии. Этот проект поможет нам в восстановлении, а также будет способствовать продвижению уральских промыслов», — отмечает Светлана Масликова.