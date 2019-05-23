Госдума уточняет процедуру постановки диагноза «больной наркоманией»

Москва, , 15:25 — REGNUM Законопроект о постановке диагноза «больной наркоманией» Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.

Уточняется понятие «больной наркоманией», им признается лицо, которому поставлен диагноз «наркомания». Прописывается, что диагноз ставится лицу по результатам медицинского освидетельствования.

Диагноз «наркомания» будет ставиться в результате проведения диагностических мероприятий врачом-психиатром или врачом — психиатром-наркологом в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология», а также в рамках производства судебно-психиатрической экспертизы.

«Порядок установления диагноза соответствует требованиям ВОЗ», — заявил замглавы Минздрава Олег Салагай.

В правительстве обратили внимание на то, что положения законопроекта не затрагивают вопросы постановки диагноза «наркомания» при проведении иных видов медицинского освидетельствования: медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, а также обязательного медицинского освидетельствования кандидатов в водители и водителей транспортных средств.

«Разовое потребление (наркотиков) требует административных, правовых воздействий, но не требует специальных врачебных и реабилитационных мероприятий. Установление диагноза требует лечения и реабилитационных мероприятий. Не может простое медосвидетельствование ставить диагноз наркомания», — отметил Салагай.

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