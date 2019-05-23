Четверг, 23 Мая 2019 года
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Бюджет Московской области увеличили на 4 млрд рублей

Общество

Доходная часть бюджета составит более 555 млрд рублей, расходная — свыше 662 млрд рублей

Красногорск, 23 мая 2019, 15:53 — REGNUM  Доходы бюджета Московской области в 2019 году увеличатся на 4 млрд рублей. Соответствующие изменения в законе «О бюджете Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» были приняты в ходе заседания регионального парламента в трёх чтениях.

Денежные средства распределят на две части. 2 млрд рублей пойдут на программу «Экология и окружающая среда Подмосковья» и 2 млрд рублей на предоставление субсидии ГБУ Московской области «Мосавтодор».

Средства будут потрачены на индустрию переработки отходов, а также приобретение дорожной техники, ремонт дорог, благоустройство территорий, прилегающих к железнодорожным станциям Московских центральных диаметров.

Ещё 200 млн рублей направят на благоустройство набережной Москвы-реки в микрорайоне Павшинская Пойма в городском округе Красногорск, их изыщут в результате перераспределения по государственной программе «Формирование современной комфортной городской среды».

Доходная часть бюджета составит более 555 млрд рублей, расходная — свыше 662 млрд рублей. Дефицит бюджета останется на прежнем уровне в размере 10% к собственным доходам и составит 51 млрд рублей.

Читайте подробнее: Мособлдума увеличит расходы бюджета Подмосковья на 2019 год

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Региональные и муниципальные бюджеты — 2019
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