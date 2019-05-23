На юго-западе Китая пройдет ЭКСПО по теме работы с большими данными

Гуйян, Китай, , 14:57 — REGNUM Почти вдвое по сравнению с прошлым годом увеличивается количество стран и регионов, расположенных вдоль маршрута «Пояса и пути», которые подтвердили свое желание участвовать в предстоящем в конце мая Китайском международном ЭКСПО индустрии больших данных, сообщает 23 мая Синьхуа.

Выставка и комплекс мероприятий на ее полях пройдут в г. Гуйян, административном центре провинции Гуйчжоу на юго-западе страны, и участниками уже зарегистрированы около 50-ти глав министерств КНР и других стран. В ЭКСПО также примут участие почти полторы сотни представителей компаний и предприятий. Количество собирающихся на форум гостей оценивается как рекордное см 2015 года, когда состоялась первая такая выставка.

В рамках ЭКСПО пройдет 25 круглых столов и форумов по пяти основным темам — цифровой экономике, технологическим инновациям, безопасности данных, интегрированному развитию, обменам и сотрудничеству.

Отметим, что провинция Гуйчжоу является одним из центров индустрии больших данных с первой в Китае соответствующей пилотной зоной. В регионе также расположены представительства ряда крупных глобальных компаний — Apple, Qualcomm, Huawei, Tencent, Alibaba, Foxconn.