Четверг, 23 Мая 2019 года
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Китай развивает в Тибете народное здравоохранение

Общество

В регионе существенно снижен уровень бедности по болезни

Пекин, 23 мая 2019, 14:54 — REGNUM  В Тибетском автономном районе (ТАР) КНР зафиксировано резкое снижения уровня бедности по причине болезни. Начиная с 2016 года, численность больных, оказавшихся в бедности, сократилась с 51 тыс. до 12 тыс. человек, сообщает 23 мая Синьхуа со ссылкой на доклад, обнародованный Государственным комитетом по делам здравоохранения.

Достигнутый результат связан с кампанией по борьбе с бедностью и нищетой, которая развернута в КНР в сельских и отдаленных районах. В результате квалифицированная медицинская помощь стала доступной для жителей отдаленных скотоводческих поселений и деревень. На пресс-конференции, на которой представлен доклад, отмечалось, что в Тибете удалось создать многоканальную систему медицинского обеспечения, благодаря которой удалось существенно уменьшить долю расходов на лечение бедных граждан.

Отметим, что улучшение социальной обстановки в Тибете является одним из приоритетов внутренней политики КНР. В результате в регионе существенно снизился уровень общественно-политической напряженности.

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Политика «одного Китая» в отношении Тибета и Тайваня
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