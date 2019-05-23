В Великом Новгороде прошла конференция к 100-летию архивной службы

Великий Новгород, , 14:52 — REGNUM XIX ежегодная научная конференция «Документальное наследие Новгорода и Новгородской земли. Проблемы сохранения и научного использования», посвящённая 100-летию архивной службы Новгородской области прошла 23 мая в Центре творческой интеллигенции имени В.В. Сороки. Об этом сообщает пресс-служба Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого.

Сегодня государственные и муниципальные архивы Новгородской области хранят более 2,6 млн единиц хранения. Это бесценные документы, сохранившие разноплановую информацию по истории Новгородской земли.

Вопросы изучения, публикации, популяризации архивных документов, проблемы организации их хранения и предоставления пользователям обсудили на заседаниях конференции. Участие в ней приняли более 40 специалистов государственных и муниципальных архивов, научных институтов, музеев, библиотек, высших и средних учебных заведений, краеведов из Великого Новгорода, районов Новгородской области, Санкт-Петербурга, а также студенты, аспиранты и школьники.

Сборник материалов конференции планируется опубликовать в 2020 году.

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