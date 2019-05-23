В скандальной клинике Тюмени вновь обнаружены нарушения

Тюмень, , 15:28 — REGNUM В Тюмени за нарушения лицензионных требований оштрафовано ООО «Клиника Сибирская». Прокуратура Тюменской области провела проверку по жалобе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

При проверке в кабинетах эндокринолога, диетолога, косметолога отсутствовало необходимое оборудование. Не велись специальные журналы учёта оборота лекарственных средств для медицинского применения.

Прокуратура возбудила против медицинской клиники административное дело по ч.4 ст. 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией»). Суд Тюменской области оштрафовал ООО «Клиника Сибирская» на 100 тыс. рублей.

Ранее данная клиника печально прославилась тем, что пациенты приходили туда на бесплатную диагностику, а покидали её с крупными кредитами. Несколько пациентов ныне судятся с этим частным медицинским учреждением.