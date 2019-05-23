Из ЮАР экстрадируют экс-министра финансов Мозамбика

Йоханнесбург, ЮАР, , 14:39 — REGNUM Министр юстиции ЮАР Майкл Масута заявил, что бывший министр финансов Мозамбика будет выслан на родину, вместо того, чтобы быть экстрадированным в США, как того требовали представители американской стороны. В Мозамбике он предстанет перед судом по обвинениям в причастности к кредитному скандалу, потрясшему экономику страны, передает VOA Africa.

По информации издания, бывший министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг был арестован в Йоханнесбурге в декабре 2018 года. Он находится в розыске в Мозамбике и США одновременно. Обе страны подали петиции с требованием об экстрадиции Чанга.

Он подозревается в причастности к двухмиллиардному кредитному скандалу, вызвавшем экономический хаос в Мозамбике. Не оглашаемый ранее кредит стал причиной серьезного долгового кризиса, в результате которого граждане лишились необходимых общественных услуг, таких как содержание дорог и больниц.

Суд США предъявил Чангу и другим подозреваемым обвинения в «умышленном завладении частью заемных средств в размере 200 миллионов долларов США и обеспечении себя взятками и откатами».

Многие жители страны выразили недовольство тем, что Чанг будет экстрадирован в Мозамбик, а не в США. Политолог Фернандо Лима считает, что суд США смог бы обеспечить лучший уровень делопроизводства.

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