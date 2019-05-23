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В Подмосковье вводят новые социальные услуги

Общество

Для упрощения получения услуги она будет относиться к категории «срочная», то есть предоставляться на основании заявления

В Подмосковье вводят новые социальные услуги
Gadini
Старость

Красногорск, 23 мая 2019, 15:14 — REGNUM  В Подмосковье вводятся новые социальные услуги для жителей региона. Соответствующий законопроект в ходе заседания приняли депутаты Московской областной думы во втором чтении, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идёт о бесплатной транспортировке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские учреждения региона, возможности бесплатного прохождения обучения для лиц, осуществляющих уход за инвалидами I и II групп, а также проведении оздоровительных мероприятий для людей, достигших 60 и 55 лет.

Как сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев, для перевозки жителей потребуется выделение денежных средств из бюджета Московской области в размере 66,4 млн рублей. Данная услуга будет считаться «срочной» и предоставляться на основе заявления.

Финансирование всех мероприятий осуществляется в соответствии с госпрограммой «Социальная защита населения Московской области» на 2017−2024 годы».

Напомним, в конце 2019 года Мособлдума установила ежемесячную денежную выплату для жителей Подмосковья, которые ухаживают за инвалидами I и II группы.

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