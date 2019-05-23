В квартире бывшего министра Абызова обнаружен наркотик

Москва, , 14:16 — REGNUM Некое наркотическое вещество найдено при обыске в квартире бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова. Об этом рассказал 23 мая в суде следователь по особо важным делам при председательстве СК РФ Сергей Степанов, передает радиостанция «Говорит Москва».

Он уточнил, что принадлежность найденного вещества к наркотикам подтвердила экспертиза, однако называть его не стал.

Следователи попросили суд оставить экс-министра под стражей, напомнив о его недвижимости за рубежом. Они рассказали, что Абызов активно выводил похищенные деньги, находясь в СИЗО, на другие счета.

Как сообщало ИА REGNUM, Абызова обвиняют в хищении у государства почти 4 млрд рублей. Бывшего министра арестовали в марте 2019 года.

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