В Москве высоко оценили пекинский форум цивилизаций Азии

Москва, , 14:15 — REGNUM Высокую оценку прошедшей в Пекине Конференции по диалогу между цивилизациями в Азии дал директор Института Дальнего Востока (ИДВ) РАН Сергей Лузянин, отметивший, что тема диалога в китайском прочтении противопоставлена теме конфликта цивилизаций, как ее рассматривают на Западе, сообщает 23 мая Синьхуа.

«Сама идея в принципе не новая, но в нынешней китайской версии она выглядит очень свежей и перспективной, поскольку не только затрагивает общие интересы всех цивилизаций, но и сохраняет специфику каждой из них», — заключил известный китаевед, отвечая на вопросы журналистов в Москве.

Он также добавил, что тема диалога цивилизаций органично вписывается в выдвинутую Китаем концепцию сообщества единой судьбы человечества, и прошедший форум — одно из важных направлений ее практической реализации, подчеркнул Лузянин.