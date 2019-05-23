Четверг, 23 Мая 2019 года
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В Москве высоко оценили пекинский форум цивилизаций Азии

Общество

Наиболее важные черты прошедшей конференции отметил директор Института Дальнего Востока РАН

Москва, 23 мая 2019, 14:15 — REGNUM  Высокую оценку прошедшей в Пекине Конференции по диалогу между цивилизациями в Азии дал директор Института Дальнего Востока (ИДВ) РАН Сергей Лузянин, отметивший, что тема диалога в китайском прочтении противопоставлена теме конфликта цивилизаций, как ее рассматривают на Западе, сообщает 23 мая Синьхуа.

«Сама идея в принципе не новая, но в нынешней китайской версии она выглядит очень свежей и перспективной, поскольку не только затрагивает общие интересы всех цивилизаций, но и сохраняет специфику каждой из них», — заключил известный китаевед, отвечая на вопросы журналистов в Москве.

Он также добавил, что тема диалога цивилизаций органично вписывается в выдвинутую Китаем концепцию сообщества единой судьбы человечества, и прошедший форум — одно из важных направлений ее практической реализации, подчеркнул Лузянин.

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Российско-китайские отношения
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