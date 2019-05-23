Инвесторы могут не согласиться с новым местом для храма в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 14:21 — REGNUM Инвесторы и инициаторы строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге должны будут «посоветоваться» по результатам опроса, который определит новую площадку для религиозного объекта. Об этом заявил вице-президент Русской медной компании, представитель фонда Святой Екатерины Олег Медведев на встрече мэра Екатеринбурга с православной общественностью, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Медведев сказал, что в фонде готовы «принять» мнение населения, но окончательное решение по строительству храма в предложенном месте будет принято после обсуждения между инвесторами и екатеринбургской епархией РПЦ.

Один из присутствующих спросил «медника», что будет, если горожане предложат строить храм в Шабрах (посёлок в Свердловской области).

«Надо обсудить этот вариант», — ответил Медведев.

Напомним, опрос о новой площадке для храма Святой Екатерины может быть проведён уже в июле 2019 года. По мнению мэра Екатеринбурга, в опросе стоит оставить вариант строительства объекта на уже утверждённой площадке — в сквере на Октябрьской площади.

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