Вдовы боевиков ВСУ, погибших в Донбассе, выступили против прекращения войны

Киев, , 14:21 — REGNUM Под администрацией президента Украины прошла акция протеста против референдума о переговорах с Донбассом, сообщило 23 мая информационное агентство «УНИАН».

Вдовы ликвидированных боевиков принесли однотипные таблички с фотографиями своих мужей.

«Услышит или нет? Получится ли поговорить? Глянет в глаза на фото погибших? Станет перед вдовами на колени? Вход в администрацию президента, где стоят фото 200 бойцов уже закрыли, и майор перенаправляет сотрудников на другой вход», — написал в социальной сети Facebook один из участников акции.

Как сообщало ИА REGNUM, после того, как глава аппарата президента Украины Андрей Богдан заявил, что вопрос о мирных переговорах с Донбассом и Россией может быть вынесен на всеукраинский референдум, начали возмущаться сторонники продолжения войны. К примеру, певец Святослав Вакарчук назвал референдум «опасным», опасаясь преобладания сторонников мира.

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