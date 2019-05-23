Евросоюз выделит 7 млн евро на укрепление водной безопасности в Туркестане

Нур-Султан, , 14:04 — REGNUM Всемирный банк и Европейский союз подписали соглашение о выделении 7 млн евро на поддержку мер по укреплению водной и энергетической безопасности в странах Туркестана, сообщили 23 мая в пресс-службе «Всемирного банка».

Грант будет выделен в рамках «Водно-энергетической программы для Центральной Азии» (CAWEP), которую реализует Всемирный банк. Посол ЕС в Казахстане Свен-Олов Карлссон отметил, что для развития региона важно обеспечить эффективное управление водными ресурсами.

Карлссон считает, что своим вкладом Брюссель способствует повышению уровня диалога между странами региона по вопросам водно-энергетической проблематики.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая региональный директор Всемирного банка (ВБ) по Туркестану Лилия Бурунчук заявила, что ежегодные издержки Казахстана, связанные с отсутствием всеобщего доступа к воде, могут составлять $750 млн.

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