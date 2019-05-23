Детское отделение онкодиспансера должно войти в ФЦП – спикер ЗС Севастополя

Севастополь, , 13:49 — REGNUM Поскольку строительство онкологического диспансера в Севастополе до сих пор не началось по ряду причин, вопрос создания детского отделения на его базе можно и нужно решить. Такое мнение корреспондент ИА REGNUM 23 мая высказала спикер Заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева.

«Говоря о строительстве онкологического диспансера, нужно подчеркнуть, что уже в который раз конкурсные процедуры не завершились заключением контрактов. Поскольку впереди будет ещё один круг конкурсных процедур, я уверена, что этот вопрос можно решить, скорректировав те планы, которые были. Это отделение необходимо городу. Очень надеюсь, что в 2019 году уже будут заключены договоры и строительство начнётся», — отметила Алтабаева.

По её словам, взрослым пациентам и докторам очень сложно находится в старом онкодиспансере.

«Более мрачного места сложно себе представить. Люди находятся в очень непростых условиях», — добавила спикер Заксобрания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам ребёнка в Севастополе Марина Песчанская сообщила, что в городе около сотни детей больны онкологическими заболеваниями, однако проект нового онкоцентра, строительство которого должно было начаться в 2017 году, не предполагает детского отделения. Добавим, что в настоящее время на весь Крымский полуостров работает лишь одно детское онкологическое отделение на базе «Республиканской детской клинической больницы» в Симферополе, рассчитанное всего лишь на 30 коек (четыре гематологических и 26 онкологических, из них шесть — дневного пребывания).

Выступая на медиафоруме независимых, региональных и местных СМИ ОНФ, президент России Владимир Путин пообещал проверить эффективность расходования бюджетных средств, предназначенных на новые медицинские объекты в Севастополе, строительство которых местные власти до сих пор не смогли обеспечить.

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