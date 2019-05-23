Арендатора школьной столовой в Актюбинске оштрафовали на $2 тыс

Актюбинск, Казахстан, , 13:39 — REGNUM Специализированный административный суд Актюбинска оштрафовал на 820,6 тыс. тенге ($2 169) предпринимателя, арендовавшего столовую школы №9, в которой отравились 20 детей и учитель. Об этом 23 мая сообщает издание «Мой города».

На суде предприниматель свою вину признать отказался. Адвокаты заявили, что дети могли отравиться питьевой водой или продуктами из магазина, но суд доводы защиты не признал. Суд признал вину предпринимателя и приостановил деятельность организации на 10 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в Актюбинске были госпитализированы 20 детей и один учитель. Все пациенты связывают свое отравление с посещением школьной столовой 19 апреля. После происшествия управление охраны общественного здоровья области выявило в организации питания школьников массовые нарушения.

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