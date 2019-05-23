Орловский суд оставил в силе приговор проповеднику из Дании

Орел, , 13:24 — REGNUM Приговор Железнодорожного районного суда Орла в отношении гражданина Дании Денниса Кристенсена, который ранее был признан виновным в экстремизме и осужден на шесть лет колонии, оставлен в силу решением Орловского областного суда. Жалоба Кристенсена была рассмотрена 23 мая.

Как сообщили «Орловские новости», Кристенсен просил суд его оправдать и показать, что в Российской Федерации есть реальная свобода вероисповедания. Прокуратура в прениях настаивала на том, что приговор первой инстанции законный и обоснованный.

В итоге Орловский облсуд решение суда первой инстанции оставил в силе. Защита датчанина планирует обжаловать решение теперь уже в Верховном суде РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Кристенсен был задержан в Орле в мае 2017 года по обвинению в организации деятельности экстремистской организации: последователь «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), зная о решении суда, который ещё в 2016 году запретил деятельность регионального отделения организации, продолжал проводить коллективные собрания, богослужения, распространять религиозную литературу.

В феврале 2019 года орловский суд признал датчанина виновным и приговорил его к шести годам колонии общего режима. Отметим, что решение орловского суда вызвало широкий резонанс в том числе и за пределами России — протест выразили МИД Дании, правозащитные организации.

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