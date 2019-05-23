Потап женился на Насте Каменских

Киев, , 13:14 — REGNUM Музыкант Алексей Потапенко (Потап) и певица Анастасия Каменских поженились. Об этом сообщает сетевое издание Super.

«Торжественная церемония бракосочетания 32-летней украинской певицы и 38-летнего музыканта и продюсера состоится сегодня в Киеве», — уточняет издание со ссылкой на продюсерский центр Потапенко Mozgi.

На официальном канале Потапа в YouTube вышел лирический клип «в стиле love story». В описании говорится, что композиция представлена в день свадьбы.

Снимок Потапа и Насти в свадебных нарядах опубликован также на странице Musix Box в соцсети Instagram.

https://www.instagram.com/p/Bxy_ZDjhZ6b/

Потапенко и Каменских стали выступать вместе в 2006 году. В 2008 году вышел первый альбом дуэта «Не пара», позже музыканты выпустили еще три пластинки. Осенью 2017 года Потап и Настя сначала объявили о перерыве в совместной работе, а позже сообщили о том, что переходят к сольным выступлениям.