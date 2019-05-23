Митинг с призывом расследовать «мошенничество» на выборах пройдет в Медане

Медан, Индонезия, , 13:20 — REGNUM Демонстранты движения за национальный суверенитет, собравшиеся перед зданием агентства по надзору за выборами в Северной Суматре 22 мая, начали расходиться, но обещали снова провести акцию протеста 25 мая, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что акция протеста, которая требовала тщательного расследования предполагаемого мошенничества на всеобщих выборах 2019 года, будет проведена снова в субботу, 25 мая.

Известно, что для подготовки к последующим действиям 25 мая организаторы демонстрации проведут встречу со студентами Северной Суматры. Они ставят себе целью собрать 25 мая минимум 50 тысяч человек в Медане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее десятки жителей Индонезии провели демонстрацию перед офисом избирательной комиссии в городе Сурабая.

Подробности: В Сурабая прошел митинг против «сфальсифицированных» выборов