Четверг, 23 Мая 2019 года
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В Великобритании скончалась детская писательница Джудит Керр

Общество

В этом году ей должно было исполниться 96 лет

Лондон, 23 мая 2019, 13:15 — REGNUM  Ушла из жизни британская детская писательница и иллюстратор Джудит Керр, передает немецкий канал n-tv23 мая.

О смерти Керр сообщил ее издатель. Ей было 95 лет.

Джудит Керр родилась в Берлине в еврейской семье в 1923 году, но позже ее семья переселилась в Великобританию, спасаясь от нацистов. Одной из самых известных работ Керр стала книга «Тигр, который пришел выпить чаю». Она была переведена на множество языков мира, в том числе на русский. Другой знаменитой книгой, основанной на собственном опыте автора, стала «Как Гитлер украл розового кролика».

В 2012 году Джудит Керр была награждена орденом Британской империи.

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