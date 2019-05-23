В Великобритании скончалась детская писательница Джудит Керр

Лондон, , 13:15 — REGNUM Ушла из жизни британская детская писательница и иллюстратор Джудит Керр, передает немецкий канал n-tv23 мая.

О смерти Керр сообщил ее издатель. Ей было 95 лет.

Джудит Керр родилась в Берлине в еврейской семье в 1923 году, но позже ее семья переселилась в Великобританию, спасаясь от нацистов. Одной из самых известных работ Керр стала книга «Тигр, который пришел выпить чаю». Она была переведена на множество языков мира, в том числе на русский. Другой знаменитой книгой, основанной на собственном опыте автора, стала «Как Гитлер украл розового кролика».

В 2012 году Джудит Керр была награждена орденом Британской империи.