Онкобольная в Канаде два года не могла получить доступ к врачу

Новая Шотландия, Канада, , 13:14 — REGNUM 33-летняя женщина из провинции Новая Шотландия в Канаде рассказала о своей многолетней битве с местной системой здравоохранения. Видеозапись ее выступления, размещенная в соцсети Facebook, набрала за несколько недель более 5 млн просмотров и тысячи гневных комментариев.

Инес Руддерхам рассказывает, что два года ходила без диагноза, потому что не могла получить доступ к врачу, а когда это все же случилось, рак прямой кишки у нее уже перешел в третью стадию. Теперь женщина требует от местных властей посмотреть ей в глаза и сказать, что у них нет никакого кризиса здравоохранения.

По ее словам, в отделении неотложной помощи ей «давали отворот» несколько раз, пока не восприняли ее жалобы серьезно. Кроме того, она с начала года пытается получить психологическую помощь в переживаемой травме, но ее попросили подождать до июля.

Президент местной ассоциации врачей Тим Холланд заявил, что он уже не в первый раз слышит подобную историю. По его словам, произошедшее с Руддерхам обладает всеми элементами, которые присущи здравоохранению Новой Шотландии.