На Тюменскую область надвигается ураган

Тюмень, , 13:08 — REGNUM В Тюменской области 24 мая ожидается ураган. По данным областного гидрометцентра 24 мая днём в регионе будет очень сильный ветер порывами 22−27 м/с, гроза и град, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Во избежание получения травм, порывы ветра необходимо переждать в помещении, рекомендуют спасатели. Если непогода застала вас на улице, постарайтесь укрыться в подземном переходе или подъездах зданий. Нельзя находиться во время урагана рядом со стенами домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов;

Спасатели также рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть.

Не нужно парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций. В связи с прогнозируемыми погодными явлениями существует вероятность увеличения количества ДТП.

На время отсутствия в квартире необходимо обесточить все электробытовые приборы во избежание несчастных случаев при перепадах напряжения.

Напомним, по Тюменской области 20 мая 2018 года прошёл ураган. Тогда пострадали 39 человек, 12 из них доставила с улиц в медучреждения скорая помощь.

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