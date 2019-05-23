Муниципальные телеканалы получат кнопку

Москва, , 13:58 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон об обязательном общедоступном муниципальном телеканале, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.

Уточняется перечень обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов, закрепляется за выбранным в каждом регионе муниципальным каналом 22 позицию в сетях связи на территории соответствующего муниципального образования.

Закон о 22-й кнопке — это логичное продолжение инициативы о 21-й кнопке для регионального телевидения.

«Мы хотим, чтобы каждый житель России приезжая в любой регион включал 21, 22 кнопки и видел местные новости и узнавал, чем живет сегодня регион», — сказала вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия»).

Сейчас включение в мультиплекс обошлось бы муниципальным каналам в сумму от 500 тыс. до нескольких миллионов рублей, привела она данные.