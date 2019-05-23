Вышел из дома и не вернулся: в Дагестане ищут 10-летнего мальчика

Махачкала, , 13:13 — REGNUM В Махачкале пропал 10-летний Магомед Гиличев. Ребенок вышел из дома больше суток назад, 22 мая, примерно в 12:30, и до сих пор не вернулся, сообщает на своей странице в Instagram МВД Дагестана.

Новость о пропаже в настоящее время активно размешается в СМИ и дагестанском сегменте социальных сетей. Приметы мальчика: на вид 10−12 лет, рост 140 см, худощавого телосложения, лицо круглое, глаза голубые, волосы светло-русого цвета. Был одет в камуфляжную футболку серого цвета, толстовку, кроссовки темного цвета, спортивные брюки тёмно-синего цвета.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года Дагестан облетела новость о пропаже восьмилетней Калимат Омаровой из города Каспийска, которая вышла в магазин 29 июля и не вернулась. Несколько недель девочку искали более двух тысяч человек, в том числе и волонтёры со всей республики и специалисты московского поискового отряда «Лиза Алерт».

Однако поиски не принесли результата. Спустя более месяца, 9 сентября, тело девочки было найдено в сточной канаве на территории Каспийска. Расследование уголовного дела продолжается, виновные в смерти ребёнка пока не установлены.

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