Четверг, 23 Мая 2019 года
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Самолёты компании Air France почти полгода не будут летать на Украину — СМИ

Общество

В 2020 году полёты возобновятся с прежней частотой

Париж, 23 мая 2019, 13:00 — REGNUM  Авиакомпания Air France останавливает зимнее авиасообщение с Украиной, сообщил 22 мая специализированный ресурс Avianews.

Последний рейс компании состоится 26 октября 2019 года. Полёты возобновятся в конце марта 2020 года с прежней частотой — два раза в день.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британская авиакомпания British Airways заявила о прекращении рейсов Киев — Лондон из-за их нерентабельности.

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