Педагогов венской Академии балета подозревают в издевательствах над детьми

Вена, , 12:45 — REGNUM Преподавателей венской Академии балета Государственной оперы (Австрия) подозревают в издевательствах над несовершеннолетними воспитанниками. Специальная комиссия по расследованию произошедшего создала независимую группу, которая будет контактировать с пострадавшими, передает ORF 23 мая.

Серьезные обвинения в адрес трех преподавателей, мужчины и двух женщин, прозвучали в апреле. В настоящее время все они уволены. Мужчину подозревают в сексуальных домогательствах по отношению к ученикам Академии, его коллег — в унижении, принуждении воспитанников к нездоровому образу жизни и чрезмерным тренировкам, в жестоких наказаниях. Выяснением их действий занялась прокуратура. Контактная группа будет общаться с жертвами, сохраняя их анонимность, при необходимости предоставит помощь психологов.

Комиссия по расследованию должна предоставить промежуточный отчет в июле, итоговый — осенью 2019 года. Также в ее обязанности входит предложение конкретных мер по предотвращению подобных инцидентов в будущем.