Пешком до Чёрного моря предлагают дойти туристам власти Карачаево-Черкесии

Черкесск, , 12:35 — REGNUM В Карачаево-Черкесии будет разработан маршрут, который позволит пешком добираться до Черного моря. Об этом заявил 22 мая глава республики Рашид Темрезов в своем ежегодном послании парламенту Карачаево-Черкесии.

«В республике есть несколько десятков пеших маршрутов внутри региона. Необходимо разработать дополнительные межрегиональные маршруты с выходом в соседние субъекты, к Черному морю», — отметил Темрезов.

Он поручил заняться разработкой пеших маршрутов министерству туризма, курортов и молодежной политики КЧР.

Стоит отметить, что в советское время маршрут из Архыза к Черному морю был очень популярен у жителей республики и туристов, посещающих ее. Несложный даже для школьников, он позволял в течение одного дня перебраться через перевалы Кавказа и оказаться на территории Грузии, в районе озера Рица, откуда уже автомобильным транспортом можно было добраться до Черноморского побережья. При этом маршрут пролегал по живописным местам и оставлял незабываемые эмоции у туристов.

Читайте также: Проект дороги Кисловодск — Черкесск — Адлер получил одобрение президента РФ

Как сообщило ИА REGNUM, власти Карачаево-Черкесии уже не один год продвигают проект по строительству автомобильной трассы Кисловодск — Черкесск — Адлер, которая должна соединить курорты Ставропольского края и Карачаево-Черкесии с Черноморским побережьем. В 2018 году проект получил одобрение президента РФ Владимира Путина, однако о конкретных сроках начала его реализации пока не сообщается.