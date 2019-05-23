Большинство жителей США одобряют экономическую политику Трампа — опрос

Вашингтон, , 12:35 — REGNUM Большинство американских граждан одобряют то, как президент США Дональд Трамп управляет экономикой и уверены в своих личных финансах, согласно последнему опросу CBS News.

50% опрошенных жителей заявили, что одобряют экономику Трампа, причем среди республиканцев одобряют 88%, а среди демократов не одобряют 77%, и граждане без партийных предпочтений одобряют экономику Трампа в 52% случаев (против 41%).

На вопрос об общем состоянии экономики 71% опрошенных ответили, что экономика США, по крайней мере, «достаточно хороша», а 23% ответили, что «очень хороша». 51% как демократов, так и республиканцев сказали, что экономика «довольно хороша».

Из всех опрошенных 64% заявили, что они как минимум «довольно уверены» в своих личных финансах, при этом большинство республиканцев чувствуют себя «очень уверенно».

На вопрос о том, несет ли политика Трампа ответственность за состояние экономики, 84% респондентов сочли его, по крайней мере, частично ответственным.

В торговле с другими странами 50% одобряют усилия Трампа.