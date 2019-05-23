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В Челябинской области осуждена группа наркодилеров

Общество

Наркотики купили в Башкирии

Аша, Челябинская область, 23 мая 2019, 12:26 — REGNUM  В Челябинской области осуждены четверо жителей города Сим. Их признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ФСБ.

Задержаны они были в феврале 2018 года. Следствие выяснило, что наркотики они приобрели в Башкирии и собирались распространять путём закладок на Южном Урале. Всего у них изъяли около 500 граммов вещества.

Уголовные дела расследовали ФСБ и МВД. Приговор вынес Ашинский городской суд. Подсудимые получили от 5 лет 6 месяцев до 8 лет колонии. Также суд обязал их уплатить штрафы в размере от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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