Из-за скандала о баллах при приёме в 1 класс гимназию Перми проверит мэрия

Пермь, , 12:25 — REGNUM В Перми департамент образования проведет проверку информации о разных баллах для поступления в первый класс гимназии № 4. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в информационно-аналитическом управлении мэрии.

По данным чиновников, в гимназии организован прием в первые классы как по закреплённой территории, так и на свободные места. Учреждение обязано принять всех детей, проживающих на закреплённой территории, а на свободные места правила приёма устанавливаются локальным актом гимназии.

«В данной гимназии локальным актом закреплено психолого-педагогическое наблюдение детей, на основании этого определяется рекомендуемый список к зачислению», — отметили в пресс-службе городской администрации.

По словам директора городского психологического центра Ольги Ткачевой, в гимназических учреждениях девочек действительно больше. Вместе с тем совместное обучение в одном классе мальчиков и девочек имеет свою ценность в создании психологического климата, в формировании социальных связей и в воспитательном процессе.

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Напомним, гимназия № 4 Перми оказалась в центре внимания из-за решения приёмной комиссии учреждения. В выписке указаны баллы, которые играли решающую роль при зачислении детей в первый класс. Так, для мальчиков утвержден минимальный порог в 65,7 балла, а девочек — 69,1 балла. Именно этот фактор и вызвал широкий резонанс. Скандал о гендерном неравенстве при приеме в первый класс перешагнул региональные границы и достиг федерального уровня.

Добавим, что проверку элитной гимназии проводит также прокуратура. В ситуации разбирается и пермский детский омбудсмен.

Стоит отметить, что эта же гимназия в сентября 2018 года «прославилась» на федеральном уровне в связи с отстранением ученицы десятого класса от аудиторных занятий из-за розового цвета волос и замечаний к школьной одежде.

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