На Новосибирск обрушился град

Новосибирск, , 12:23 — REGNUM В нескольких районах Новосибирска сегодня, 23 мая, прошёл град. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, с самого утра в городе идёт дождь. А к обеду в Ленинском и Кировском районах он сменился градом.

Судя по фотографиям в социальных сетях и местных СМИ, в некоторых местах град полностью покрыл землю.

«Один из читателей застал град на площади Станиславского, — пишут «НГС. Новости». — Также очевидцы снимали град, например, на улице Римского-Корсакова».

«В частности, на площадь Маркса около 14:00 обрушился ливень, а потом с неба посыпались ледяные горошины. Буйство стихии продолжалось около получаса», — сообщают «Новосибирские новости».

«Это уже второй град за два дня, обрушившийся на головы новосибирцев. Не далее как вчера градины размером с крупный горох завалили свежую траву в Первомайском районе», — отмечают «Все новости Новосибирской области».

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня, 23 мая, в первой половине дня дождь, местами гроза. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Температура воздуха +8, +10 °C. В пятницу, 24 мая, в Новосибирске по прогнозу, временами дожди, температура днём до +20°C.

На 16:00 (время местное) 23 мая температура воздуха в Новосибирске составляла +14°C.