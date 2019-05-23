В Италии арестован водитель перевернувшегося автобуса с туристами

Рим, , 12:23 — REGNUM Мужчина, который находился за рулём туристического автобуса, перевернувшегося на трассе Сиена — Флоренция в Тоскане, арестован вечером 22 мая за непредумышленное убийство. По версии следствия, к трагедии привело то, что 35-летний водитель транспортного средства отвлёкся от дороги во время движения автобуса. Об этом сообщает итальянское издание издание Il Tirreno.

Как уточнили в прокуратуре Сиены, предполагаемый виновник ДТП уже прошёл текст на алкоголь, который дал отрицательный результат.

Читайте также: Автобус с российскими туристами опрокинулся на трассе в Италии

Четверо пострадавших в ДТП с автобусом в Италии в тяжёлом состоянии

В настоящее время следователи пытаются восстановить хронику происшествия и установить причину аварии. Одна из них — дождь и мокрое дорожное полотно. Отмечается, сотрудники ГИБДД не обнаружили следов торможения автобуса.

Также в сюжете: Названа причина ДТП с автобусом в Италии, в котором пострадали граждане РФ

Как сообщало ИА REGNUM, туристический автобус, в котором находилось 60 человек, попал в дорожно-транспортное происшествие утром 22 мая. Транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось. В результате ДТП погибла одна женщина — сопровождавшая туристическую группу гражданка России, ещё 33 человека, в том числе 19 российских граждан, пострадали. Среди пострадавших оказались также граждане Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Украины, Молдавии и Румынии.

По факту ДТП прокуратура Италии возбудила уголовное дело. Главным фигурантом дела является водитель автобуса, 35-летний итальянец. Он уже был допрошен следователями.