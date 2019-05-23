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В Ботсване отменили запрет охоты на слонов

Общество

В стране участились случаи нападения слонов на людей

В Ботсване отменили запрет охоты на слонов
Слон

Габороне, 23 мая 2019, 12:17 — REGNUM  В Ботсване отменили запрет охоты на слонов, который действовал в стране в течение пяти лет, передает BBC Africa.

В стране проживает слишком большое количество слонов, и, как сообщают власти, животные начали серьезно «угрожать безопасности местных жителей». Слоны нападают на людей и уничтожают посевы, сообщает адвокат Табисо Монагенг, который выступает за разрешение охоты на слонов.

Президент страны Мокгвеетси Масиси в июне 2018 года создал особую комиссию по пересмотру закона о запрете охоты на слонов.

«Случаи нападения слонов на людей продолжают расти, ситуация становится пугающей», — говорится в заявлении министерства охраны окружающей среды, полезных ископаемых и туризма.

Представители министерства заверяют общественность в том, что охота на слонов будет осуществляться в соответствии с «установленным порядком».

В то же время в остальных странах Африки популяция слонов резко сокращается из-за браконьерства. Защитники окружающей среды обеспокоены потенциальными последствиями решения властей Ботсваны.

В Ботсване проживает около 130 тысяч слонов. Наибольшее число животных зафиксировано в регионе на границе с Намибией, Замбией и Зимбабве. Ранее в стране браконьеры приговаривались к смертной казни.

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